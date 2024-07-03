Агент Угальде: Мои слова о переходе Манфреда в «Спартак» были искажены

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
Ранее Морсинк признался, что Угальде играет за «Спартак» только из-за денег.
«Определенно, мои слова были искажены. "Спартак" — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями.
Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон.
Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со "Спартаком"!», — приводит слова Морсинка «Матч ТВ».
«Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» за 15 миллионов евро.