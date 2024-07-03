ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Юран«Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, феномене Беллингема и испанской молодежи
  • 11:51
    • Руководители российского футбола обсудили создание лиги закрытого типа
  • 11:35
    • ЦСКА подпишет экс-нападающего «Далласа»
    Все новости спорта

    Агент Угальде: Мои слова о переходе Манфреда в «Спартак» были искажены

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Футбольный агент Курт Морсинк заявил, что его слова о переходе Манфреда Угальде в «Спартак» были искажены.

    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде

    Ранее Морсинк признался, что Угальде играет за «Спартак» только из-за денег.

    «Определенно, мои слова были искажены. "Спартак" — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями.

  • Семак: Не могу комментировать возможный переход Соболева в «Зенит»
  • Читайте по теме

    • Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон.

    Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со "Спартаком"!», — приводит слова Морсинка «Матч ТВ».

    «Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» за 15 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли динамовцы обуздать «гробарей»?
  • «Динамо» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Касаткина в двух сетах обыграет соперницу?
  • Касаткина — Миядзаки. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Павлюченкова выйдет в третий круг Уимблдона?
  • Чжу Линь — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Касаткина — Миядзаки
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чжу Линь — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Харрис — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч ФКСБ — Корвинул Хунедоара
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сонего — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры