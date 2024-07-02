2-й таймРумыния — НидерландыОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкРумыния — Нидерланды. Онлайн.
  • 20:07
    • Самсонова одолела Масарову и вышла во второй круг Уимблдона
  • 19:47
    • Калинская легко пробилась во второй круг Уимблдона
  • 19:36
    • Рублев уступил 122-й ракетке мира на старте Уимблдона
  • 19:28
    • Джокович разгромил Коприву на старте Уимблдона
  • 18:07
    • «Зенит» разбил «Сочи» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Семак: Не могу комментировать возможный переход Соболева в «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе в санкт-петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Не могу комментировать возможный переход Соболева в "Зенит". Думаю, Александр Иванович более компетентен касательно наших селекционных новостей. Он же и главный ньюсмейкер. Я работаю с тем, с чем приходится.

    Соболев или Кордоба? Сложно говорить. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые могут нас усилить. Нам точно не помешал бы игрок силового плана. А кто это будет, русский или иностранец, пока сказать сложно. И будет ли — тоже. Поживём — увидим», — цитирует Семака «Чемпионата».

    В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Димитров — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мюллер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры