Агент Угальде назвал главную причину перехода игрока в «Спартак»

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что футболист согласился играть за московский клуб только из-за денег.

«Иногда ничего не поделаешь, иногда деньги решают все. Это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно говорить, что это то, что мы планировали для Манфреда в футбольном плане.

Естественно, трудно сказать нет, если тебе дают шанс изменить твою жизнь и жизнь твоей семьи.

Но я не могу сказать, что мы планировали такой следующий шаг, когда он забивал в Нидерландах», — приводит слова Морсинка La Nacion.

«Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» за 15 миллионов евро.