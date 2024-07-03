Агент Угальде назвал главную причину перехода игрока в «Спартак»

Манфреда Угальде Фото: globallookpress.com
«Иногда ничего не поделаешь, иногда деньги решают все. Это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно говорить, что это то, что мы планировали для Манфреда в футбольном плане.
Естественно, трудно сказать нет, если тебе дают шанс изменить твою жизнь и жизнь твоей семьи.
Но я не могу сказать, что мы планировали такой следующий шаг, когда он забивал в Нидерландах», — приводит слова Морсинка La Nacion.
«Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» за 15 миллионов евро.