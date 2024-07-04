Тренер «Динамо»: Переход Тюкавина в «Болонью» был бы хорошим шагом в его карьере

Главный тренер «Динамо»прокомментировал информацию о том, что нападающегохотят подписать

«Константин мог бы играть в любом европейском клубе. Последние два года он доказывает в России, что растет и развивается как футболист.

Переход в "Болонью" был бы хорошим шагом в его карьере. Но решать будут руководство "Динамо" и футболист, если такое предложение поступит.

Понятно, что я не буду рад, если он покинет "Динамо". Показателен пример Захаряна: он ушел в "Реал Сосьедад", играл против больших команд в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это позволяет расти. Так что выбор всегда за футболистом и клубом», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.