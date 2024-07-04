ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мерих ДемиралДневник Евро. Стюарды избили болельщика, грузин наградили на родине, скандальная радость Демирала, гонка бомбардиров в разгаре
  • 10:23
    • «Локомотив» объявил о подписании экс-футболиста «Спартака» Тимофеева
  • 12:43
    • Тренер «Динамо»: Переход Тюкавина в «Болонью» был бы хорошим шагом в его карьере
  • 12:34
    • «Динамо» проведет товарищеский матч со «Спартаком»
  • 12:25
    • Стало известно, планирует ли Роналду сыграть на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Тренер «Динамо»: Переход Тюкавина в «Болонью» был бы хорошим шагом в его карьере

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Жирона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Болонья Серия A Футбол Италии Трансферы
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию о том, что нападающего Константина Тюкавина хотят подписать «Болонья» и «Жирона».

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Константин мог бы играть в любом европейском клубе. Последние два года он доказывает в России, что растет и развивается как футболист.

    Переход в "Болонью" был бы хорошим шагом в его карьере. Но решать будут руководство "Динамо" и футболист, если такое предложение поступит.

  • Пора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?
  • Семь российских футболистов, которые могут перебраться в европейские клубы уже в это летнее трансферное окно
  • 21/05/2024

    • Понятно, что я не буду рад, если он покинет "Динамо". Показателен пример Захаряна: он ушел в "Реал Сосьедад", играл против больших команд в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это позволяет расти. Так что выбор всегда за футболистом и клубом», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами
  • ЦСКА — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Испания и Германия не порадуют голевой феерией
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Команды выдадут унылый поединок
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.29
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ЦСКА — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры