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    Заа хочет вернуться в АПЛ

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    Нападающий «Галатасарая» Вильфрид Заа планирует вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Вильфрид Заа
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    Вильфрид Заа

    Заа перешел в «Галатасарай» летом 2023 года после истечения срока контракта с «Кристал Пэлас», за который он выступал с сезона-2014/2015.

    По информации Daily Star, в подписании 31-летнего футболиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

    Также отмечается, что «Кристал Пэлас» готов рассмотреть вариант с возвращением Заа.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Заа в 11 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 30 матчей, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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