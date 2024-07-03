В «Динамо» рассказали об усилении команды этим летом

Дмитрий Гафин Фото: globallookpress.com
«Проблемы в обороне "Динамо" должны решаться в первую очередь не приобретением новых футболистов, а работой над обороной как таковой. Что касается трансферов, мы планируем точечно усиливаться в это трансферное окно.
Но при этом хочется напомнить, что в предыдущем сезоне мы провели достаточно масштабную трансферную кампанию и с её помощью усилились. Мы будем продолжать работать в этом направлении и будем точечно усилять некоторые позиции», — цитирует Гафина «Чемпионат».
В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место.