В «Динамо» рассказали об усилении команды этим летом

Председатель совета директоровдал комментарий по поводу усиления команды во время летнего трансферного окна.

«Проблемы в обороне "Динамо" должны решаться в первую очередь не приобретением новых футболистов, а работой над обороной как таковой. Что касается трансферов, мы планируем точечно усиливаться в это трансферное окно.

Но при этом хочется напомнить, что в предыдущем сезоне мы провели достаточно масштабную трансферную кампанию и с её помощью усилились. Мы будем продолжать работать в этом направлении и будем точечно усилять некоторые позиции», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место.