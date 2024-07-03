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    В «Динамо» рассказали об усилении команды этим летом

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    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий по поводу усиления команды во время летнего трансферного окна.

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «Проблемы в обороне "Динамо" должны решаться в первую очередь не приобретением новых футболистов, а работой над обороной как таковой. Что касается трансферов, мы планируем точечно усиливаться в это трансферное окно.

    Но при этом хочется напомнить, что в предыдущем сезоне мы провели достаточно масштабную трансферную кампанию и с её помощью усилились. Мы будем продолжать работать в этом направлении и будем точечно усилять некоторые позиции», — цитирует Гафина «Чемпионат».

    В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место.

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