Жемалетдинов может сыграть за ЦСКА на Братском кубке

Бывший полузащитникможет сыграть зав предстоящих матчах на Братском кубке. Об этом сообщил главный тренер «армейцев» Марко Николич.

Жемалетдинов находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Я не буду говорить про контракт. Он тренируется с нами, качественный игрок. Надо каждый день смотреть, мы готовимся к новому сезону. У нас отличный тренировочный процесс. Рифат может получить свой шанс на Братском кубке», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Предсезонный турнир Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. Помимо ЦСКА, в нем примут участие московское «Динамо» и сербские «Партизан» и ОФК.