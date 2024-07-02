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    Жемалетдинов может сыграть за ЦСКА на Братском кубке

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    Бывший полузащитник Рифат Жемалетдинов может сыграть за ЦСКА в предстоящих матчах на Братском кубке. Об этом сообщил главный тренер «армейцев» Марко Николич.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    Жемалетдинов находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Я не буду говорить про контракт. Он тренируется с нами, качественный игрок. Надо каждый день смотреть, мы готовимся к новому сезону. У нас отличный тренировочный процесс. Рифат может получить свой шанс на Братском кубке», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

    Предсезонный турнир Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. Помимо ЦСКА, в нем примут участие московское «Динамо» и сербские «Партизан» и ОФК.

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