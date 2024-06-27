Агент Жемалетдинова: «Локомотиву» Рифат оказался просто не нужен

Вадим Шпинев, агент полузащитника, рассказал, почему игрок не продлил контракт с

Ранее стало известно, что Жемалетдинов может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Локомотиву» Жемалетдинов фактически оказался просто не нужен. Тут у меня вот такой взгляд. То предложение, которое сделал «Локомотив» именно с финансовой точки зрения, было в два раза меньше, чем по прошлому контракту. Это что‑то нереальное.

Может быть, это связано с тем, что нынешние руководители «Локомотива» находятся в сложной финансовой ситуации. У меня такое ощущение, что сверху перекрыли финансовый поток и решили посмотреть, что будет. Исходя из тех возможностей, которые у них были, они и сделали такое предложение.

Мы уже не говорим про меня, как говорят, ворюгу и негодяя. Самое главное — это футболист. Если тебе делают предложение с понижением зарплаты, объясняя это сложной экономической ситуацией, — хорошо. Но всегда же можно договориться. Но когда тебе просто говорят: «Вот условия. Готов?», хочется просто сказать: Ребята, отдыхайте«, — приводит слова Шпинева "Матч ТВ".

Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.