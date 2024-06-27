ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеФранция не просто скучна при Дешаме. Она еще и не слишком хороша
    Все новости спорта

    Агент Жемалетдинова: «Локомотиву» Рифат оказался просто не нужен

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив ЦСКА РПЛ Футбол России
    Вадим Шпинев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал, почему игрок не продлил контракт с «Локомотивом».

    Рифат Жемалетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рифат Жемалетдинов

    Ранее стало известно, что Жемалетдинов может продолжить карьеру в ЦСКА.

    «Локомотиву» Жемалетдинов фактически оказался просто не нужен. Тут у меня вот такой взгляд. То предложение, которое сделал «Локомотив» именно с финансовой точки зрения, было в два раза меньше, чем по прошлому контракту. Это что‑то нереальное.

    Может быть, это связано с тем, что нынешние руководители «Локомотива» находятся в сложной финансовой ситуации. У меня такое ощущение, что сверху перекрыли финансовый поток и решили посмотреть, что будет. Исходя из тех возможностей, которые у них были, они и сделали такое предложение.

  • Агент Антона Миранчука: Нас абсолютно не устраивает предложение «Локомотива» по новому контракту
  • Читайте по теме

    • Мы уже не говорим про меня, как говорят, ворюгу и негодяя. Самое главное — это футболист. Если тебе делают предложение с понижением зарплаты, объясняя это сложной экономической ситуацией, — хорошо. Но всегда же можно договориться. Но когда тебе просто говорят: «Вот условия. Готов?», хочется просто сказать: Ребята, отдыхайте«, — приводит слова Шпинева "Матч ТВ".

    Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • У Шелтона будут проблемы в матче против 289-й ракетки мира?
  • Шелтон — Джабб. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Вукич — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Таммека — Нымме Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры