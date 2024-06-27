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    Жемалетдинов прибыл на сбор ЦСКА

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    Полузащитник Рифат Жемалетдинов тренируется на базе ЦСКА в Новогорске.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Сегодня в Новогорске к команде присоединились Аббос Файзуллаев, Адольфо Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента. Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

    Прошлый сезон Жемалетдинов провел в «Локомотиве», который покинул в июне в качестве свободного агента. 27-летний полузащитник практически договорился с армейцами о заключении контракта.

    В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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