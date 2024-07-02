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    Семак: Евро дает не так много матчей с голами, а игра «Зенита» с «Сочи» порадовала

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Сочи
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в товарищеском матче.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Евро даёт нам не так много хороших матчей с забитыми голами, а сегодняшняя игра "Зенита" с "Сочи" порадовала болельщиков большим количеством забитых мячей.

    Это наш первый матч после паузы. Понятно, что ребятам физически тяжело. Нужно посмотреть, как идёт набор формы, как ребята взаимодействуют друг с другом, посмотреть на наших новичков.

    Странно, если команда к 1-му туру чемпионата или к матчу Суперкубка подходит в оптимальных кондициях. Конечно, нет, нужно несколько официальных матчей, чтобы почувствовать нужный тонус. Это нормальный рабочий процесс», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвена Звездой».

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