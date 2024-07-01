Промес ушел из «Спартака»

Полузащитникбольше не является игроком московского

«Срок действия текущего трудового договора истёк 30 июня 2024 года. Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Второй раз Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В 2024 году он угодил под арест в ОАЭ, это и стало основной причиной его ухода из «Спартака».

Всего за команду голландец сыграл 235 матчей, забил 114 голов.