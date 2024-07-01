Сегодня сборные Франции и Бельгии разыграют между собой путевку в четвертьфинал Евро-2024. Следить за ходом матча в Дюссельдорфе можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Франция

Сборная Франции вышла в плей-офф со второго места, пропустив на первое Австрию. Так же в квартете D находились Нидерланды и Польша. Французы набрали 5 очков благодаря одной победе и двум ничьим.

Первая и последняя победа подопечных Дидье Дешама на групповой стадии случилась в первом туре. «Трехцветные» с минимальным счетом обыграли Австрию в Дюссельдорфе благодаря автоголу Вёбера (1:0).

В двух других матчах французы поделили очки со своими соперниками. Игра против Нидерландов завершилась без забитых мячей (0:0), а в заключительном туре Франция и Польша обменялись голами с пенальти во втором тайме — 1:1.

Бельгия

Сборная Бельгии набрала 4 очка в группе E и по дополнительным показателям пробилась в плей-офф со второго места. Первой в этом квартете стала Румыния.

В матче первого тура бельгийцы сенсационно проиграли сборной Словакии — 0:1. Пропустив на старте встречи, подопечные Тедеско имели огромное количество моментов у чужих ворот, а Лукаку забивал только из офсайда либо с нарушением правил в атаке.

Куда проще сложился матч второго тура с Румынией, в котором бельгийцы забили по голу в каждом из таймов, одержав уверенную победу — 2:0. Отличились Тилеманс и Де Брюйне.

Личные встречи

В последних 10-ти матчах французы одержали 5 побед, Бельгия оказалась сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

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