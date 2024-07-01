ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Франция — Бельгия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии
    Вся лентаСамое главное
    Нико УильямсДневник Евро-2024. Трудовые победы Англии и Испании, бисиклета Беллингема, рекорды Уильямса и Кейна, сейвы Мамардашвили Джуд Беллингем — автор гола в ворота СловакииКороче, Евро. 30 июня — 1 июля Болельщик сборной Нидерландов доволен Евро-2024Ломая тенденцию. Групповой этап Евро-2024 стал лучшим в эпоху 24 команд
  • 12:58
    • Антон Миранчук покинул «Локомотив»
  • 12:43
    • Шунин ушел из «Динамо» после 17 лет в клубе
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    Сегодня сборные Франции и Бельгии разыграют между собой путевку в четвертьфинал Евро-2024. Следить за ходом матча в Дюссельдорфе можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Франция

    Сборная Франции вышла в плей-офф со второго места, пропустив на первое Австрию. Так же в квартете D находились Нидерланды и Польша. Французы набрали 5 очков благодаря одной победе и двум ничьим.

    Первая и последняя победа подопечных Дидье Дешама на групповой стадии случилась в первом туре. «Трехцветные» с минимальным счетом обыграли Австрию в Дюссельдорфе благодаря автоголу Вёбера (1:0).

    В двух других матчах французы поделили очки со своими соперниками. Игра против Нидерландов завершилась без забитых мячей (0:0), а в заключительном туре Франция и Польша обменялись голами с пенальти во втором тайме — 1:1.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Бельгия

    Сборная Бельгии набрала 4 очка в группе E и по дополнительным показателям пробилась в плей-офф со второго места. Первой в этом квартете стала Румыния.

    В матче первого тура бельгийцы сенсационно проиграли сборной Словакии — 0:1. Пропустив на старте встречи, подопечные Тедеско имели огромное количество моментов у чужих ворот, а Лукаку забивал только из офсайда либо с нарушением правил в атаке.

    Куда проще сложился матч второго тура с Румынией, в котором бельгийцы забили по голу в каждом из таймов, одержав уверенную победу — 2:0. Отличились Тилеманс и Де Брюйне.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах французы одержали 5 побед, Бельгия оказалась сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Бельгия с коэффициентом 2.02.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ковачевич — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч Новоризонтиньо — Мирассол
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры