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    Гюндоган заявил, что ему комфортнее играть в сборной Германии, чем в «Барселоне»

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    Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, почему ему комфортно играть за национальную команду.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «В "Барселоне" я играл везде, где я был нужен, поэтому всё было немного хаотично, и было много смен позиций. Мне приходилось постоянно адаптироваться.

    Иногда хорошая игра подразумевает знание того, на какой позиции ты выходишь и кто находится вокруг тебя. От осознания этого тебе комфортнее. В сборной я чувствую себя очень комфортно на поле, играя со своими товарищами и на своей позиции», — приводит слова Гюндогана Marca.

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    • Напомним, что сборная Германии обыграла Данию (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024 и вышла в четвертьфинал турнира. Гюндоган провел за национальную команду 4 матча на чемпионате Европы 2024-го года, забил гол и сделал голевую передачу.

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