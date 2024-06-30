Гюндоган заявил, что ему комфортнее играть в сборной Германии, чем в «Барселоне»

Полузащитники сборнойрассказал, почему ему комфортно играть за национальную команду.

«В "Барселоне" я играл везде, где я был нужен, поэтому всё было немного хаотично, и было много смен позиций. Мне приходилось постоянно адаптироваться.

Иногда хорошая игра подразумевает знание того, на какой позиции ты выходишь и кто находится вокруг тебя. От осознания этого тебе комфортнее. В сборной я чувствую себя очень комфортно на поле, играя со своими товарищами и на своей позиции», — приводит слова Гюндогана Marca.

Напомним, что сборная Германии обыграла Данию (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024 и вышла в четвертьфинал турнира. Гюндоган провел за национальную команду 4 матча на чемпионате Европы 2024-го года, забил гол и сделал голевую передачу.