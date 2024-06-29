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    Спаллетти: Даже находясь на половине поля соперника, мы не создавали остроты

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о поражении от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Да, гол в начале второго тайма лишил нас уверенности. Даже находясь на половине поля соперника, мы не создавали остроты.

    Разница была в темпе: мы действовали слишком медленно в первом тайме, если сравнивать со Швейцарией. Даже если говорить об отдельных футболистах, темп перемещения и борьбы был разным.

    К сожалению, такие вещи играют решающую роль. Мне казалось, что если дать футболистам время на восстановление, произвести несколько замен, то они будут бодрее. Но в данный момент мы по многим причинам не смогли сделать больше, чем сделали.

    Впереди длинный путь, нам, конечно, необходимо играть в более высоком темпе. Даже не говоря о качестве — нам нужно больше духа самопожертвования, нужно стабильнее накрывать соперника, возвращаться в рамки структуры, прессинговать.

    Увы, многое стало следствием того, как закончился сезон. Наши футболисты были не в лучшей форме, а при такой температуре становится особенно тяжело», — цитирует Спаллетти Rai Sport.

    Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где ее соперником станет победитель встречи между сборными Англии и Словакии.

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