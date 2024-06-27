«Интер» может подписать вингера сборной Швейцарии

Дан Ндойе Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в «Интере» впечатлены игрой 23-летнего футболиста на Евро-2024.
Ндойе стал автором единственного гола сборной Швейцарии в матче против Германии (1:1).
Источник также отмечает, что «Интер» не единственный клуб, заинтересованный в трансфере Ндойе.
Transfermarkt оценивает стоимость Ндойе в 14 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.