«Интер» может подписать вингера сборной Швейцарии

Миланскийрассматривает возможность подписания атакующего полузащитника сборной Швейцарии и «Болоньи»

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в «Интере» впечатлены игрой 23-летнего футболиста на Евро-2024.

Ндойе стал автором единственного гола сборной Швейцарии в матче против Германии (1:1).

Источник также отмечает, что «Интер» не единственный клуб, заинтересованный в трансфере Ндойе.

Transfermarkt оценивает стоимость Ндойе в 14 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.