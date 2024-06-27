ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Флорида» — победитель Кубка СтэнлиШесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»
    Все новости спорта

    «Интер» может подписать вингера сборной Швейцарии

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Интер Болонья Серия A Футбол Италии Трансферы Сборная Швейцарии
    Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника сборной Швейцарии и «Болоньи» Дана Ндойе.

    Дан Ндойе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дан Ндойе

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в «Интере» впечатлены игрой 23-летнего футболиста на Евро-2024.

    Ндойе стал автором единственного гола сборной Швейцарии в матче против Германии (1:1).

    Источник также отмечает, что «Интер» не единственный клуб, заинтересованный в трансфере Ндойе.

  • Италия или все-таки Саудовская Аравия? Новый клуб Лукаку — одна из интриг трансферной кампании
  • Будущее Ромелу Лукаку сильно зависит от выступления на Евро-2024
  • 16/06/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Ндойе в 14 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Прервет ли «Нью-Йорк Сити» серию фиаско?
  • «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Орландо Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Завтра в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Вукич — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры