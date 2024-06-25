Пробеж: Жаль, что нам пришлось покинуть Евро-2024

Главный тренер сборной Польшивысказался о матче против Франции (1:1) на Евро-2024.

«Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они сегодня проявили активность, несмотря на то, что мы вылетели. Мы боролись до конца, и у нас было несколько действительно хороших моментов — именно так я хочу играть в футбол.

Я хочу поблагодарить команду сборной Польши, игроков за их преданность к делу — жаль, что мы не смогли пройти квалификацию. Жаль, что нам пришлось покинуть турнир», — приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 Франция заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе и вышла в плей-офф турнира. Польша расположилась на последней 4-й позиции с 1-м баллом и закончила свое выступление на Евро.