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    Пеллегрини: Мы хотим доминировать в игре с Хорватией

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    Хавбек сборной Италии Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2024.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    «Мы хотим доминировать в игре и одержать в ней победу. На ничью мы не планируем играть. Хорватия — очень сильный соперник, в этой команде невероятные игроки. Они проиграли испанцам, но создали большое количество моментов и больше владели мячом», — цитирует игрока Football Italia.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024 со второго места Италии надо набрать всего одно очко в матче с Хорватией. Матч между командами пройдет в Лейпциге 24 июня.

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