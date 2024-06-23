Пеллегрини: Мы хотим доминировать в игре с Хорватией

Хавбек сборной Италииподелился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2024.

«Мы хотим доминировать в игре и одержать в ней победу. На ничью мы не планируем играть. Хорватия — очень сильный соперник, в этой команде невероятные игроки. Они проиграли испанцам, но создали большое количество моментов и больше владели мячом», — цитирует игрока Football Italia.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024 со второго места Италии надо набрать всего одно очко в матче с Хорватией. Матч между командами пройдет в Лейпциге 24 июня.