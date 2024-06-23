Мостовой: Лукаку тащил на себе сборную Бельгии в матче с Румынией

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что нападающийбыл лучшим игроком сборнойв матче против Румынии (2:0) во втором туре группового этапа Евро-2024.

«Кто-то умудряется критиковать Лукаку, а он в матче с Румынией на себе тащил эту сборную.

Вчера в моменте с незасчитанным голом он исполнил так, как другие не смогли бы. Просто есть ВАР, который зафиксировал офсайд из-за волоска.

Лукаку — сильный нападающий. Он на протяжении 15 лет играет и столько голов забил, что многим и не снилось.

Вы посмотрите, как он прикрывает мяч, как сохраняет его. Я смотрю на других нападающих, от них мячи отлетают, они падают, спотыкаются.

Я бы с удовольствием имел бы такого нападающего, как Лукаку, в своей команде», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии сыграет с Украиной. Матч пройдет 26 июня.