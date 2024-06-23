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    «Астон Вилла» заплатит 5 млн фунтов за экс-игрока «Челси»

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    Полузащитник «Лутон Таун» Росс Баркли близок к переходу в «Астон Виллу».

    Росс Баркли
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    Росс Баркли

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Астон Вилла» заплатит за бывшего игрока «Челси» пять миллионов евро.

    Клуб из Бирмингема объявит о трансфере сразу после того, как 30-летний хавбек пройдет медобследование.

    Ранее сообщалось, что в переходе Баркли лично заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Баркли в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 32 матча, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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