«Астон Вилла» заплатит 5 млн фунтов за экс-игрока «Челси»

Полузащитник «Лутон Таун»близок к переходу в

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Астон Вилла» заплатит за бывшего игрока «Челси» пять миллионов евро.

Клуб из Бирмингема объявит о трансфере сразу после того, как 30-летний хавбек пройдет медобследование.

Ранее сообщалось, что в переходе Баркли лично заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Transfermarkt оценивает стоимость Баркли в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 32 матча, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.