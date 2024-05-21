Эмери просит «Астон Виллу» подписать экс-полузащитника «Челси»

Полузащитник «Лутон Таун»попал в список трансферных целей

По информации журналиста Фабрицио Романо, на подписании 30-летнего футболиста настаивает главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Испанский специалист считает, что игровые качества и опыт Баркли помогут команде в следующем сезоне.

Баркли уже играл за «Астон Виллу» в сезоне-2020/2021 на правах аренды. В то время он принадлежал «Челси».

Transfermarkt оценивает стоимость Баркли в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 32 матча, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.