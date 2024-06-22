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    Кукурелья заявил, что сборная Испании хочет выиграть все матчи на Евро-2024

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    Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался об игре команды на чемпионате Европы.

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    «Я думаю, что да, я переживаю отличный момент. Это был важный матч для меня и для других дебютантов, у которых есть желание добиться успеха. Эти победы помогают постепенно обрести уверенность. Мы с командой прилагаем огромные усилия, мы всегда боремся за мяч и отдаём все силы.

    На данный момент мы можем гордиться этим, но впереди ещё очень долгий путь. Мы ещё ничего не сделали, мы сыграли всего два матча, и наша цель — выиграть их все до самого конца», — приводит слова Кукурельи Marca.

    Напомним, что сборная Испании 20 июня обыграла Италию (1:0), набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места.

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