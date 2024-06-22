Кукурелья заявил, что сборная Испании хочет выиграть все матчи на Евро-2024

Защитник сборной Испаниивысказался об игре команды на чемпионате Европы.

«Я думаю, что да, я переживаю отличный момент. Это был важный матч для меня и для других дебютантов, у которых есть желание добиться успеха. Эти победы помогают постепенно обрести уверенность. Мы с командой прилагаем огромные усилия, мы всегда боремся за мяч и отдаём все силы.

На данный момент мы можем гордиться этим, но впереди ещё очень долгий путь. Мы ещё ничего не сделали, мы сыграли всего два матча, и наша цель — выиграть их все до самого конца», — приводит слова Кукурельи Marca.

Напомним, что сборная Испании 20 июня обыграла Италию (1:0), набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места.