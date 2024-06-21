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    «Челси» хочет купить за 50 млн евро нападающего «Атлетико»

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    По данным инсайдера Маттео Моретто, лондонский «Челси» сделал несколько предложений мадридскому «Атлетико» о трансфере испанского нападающего Самуэля Омородиона.

    Самуэль Омородион
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    Самуэль Омородион

    Как минимум два предыдущих запроса «матрасники» отклонили. Последнее предложение «Челси» составило € 50 млн с учетом бонусов, пока мадридский клуб взял время на раздумье.

    Руководство «Атлетико» готово оставить 20-летнего форварда в основном составе, но может не устоять перед столь щедрым предложением «Челси».

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    • Прошлый сезон Омородион выступал на правах аренды в «Алавесе», где провел 36 матчей, забил 9 мячей. На Transfermarkt его цена составляет € 35 млн.

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