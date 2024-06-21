«Челси» хочет купить за 50 млн евро нападающего «Атлетико»

По данным инсайдера Маттео Моретто, лондонский «Челси» сделал несколько предложений мадридскому «Атлетико» о трансфере испанского нападающего

Как минимум два предыдущих запроса «матрасники» отклонили. Последнее предложение «Челси» составило € 50 млн с учетом бонусов, пока мадридский клуб взял время на раздумье.

Руководство «Атлетико» готово оставить 20-летнего форварда в основном составе, но может не устоять перед столь щедрым предложением «Челси».

Прошлый сезон Омородион выступал на правах аренды в «Алавесе», где провел 36 матчей, забил 9 мячей. На Transfermarkt его цена составляет € 35 млн.