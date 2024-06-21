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    Газизов: Я постоянно на связи с Бердыевым

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, общается ли он с Курбаном Бердыевым.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Курбан Бекиевич заканчивает с нами работу. Он продолжит ее в Азербайджане. Тепло с нами пообщался, получил награду "Заслуженный тренер Республики Дагестан" от главы нашей республики на церемонии награждения.

    Мы не расстаемся, все время на связи. Двигаемся дальше. Спасибо большое Бердыеву, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно», — сказал Газизов «СЭ».

    Курбан Бердыев был назначен главным тренером азербайджанского «Туран Товуз» 12 июня. Ранее он работал в махачкалинском «Динамо».

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