Газизов: Я постоянно на связи с Бердыевым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо»рассказал, общается ли он с

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Курбан Бердыев Фото: dinamo-mx.ru

«Курбан Бекиевич заканчивает с нами работу. Он продолжит ее в Азербайджане. Тепло с нами пообщался, получил награду "Заслуженный тренер Республики Дагестан" от главы нашей республики на церемонии награждения.

Мы не расстаемся, все время на связи. Двигаемся дальше. Спасибо большое Бердыеву, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно», — сказал Газизов «СЭ».

Курбан Бердыев был назначен главным тренером азербайджанского «Туран Товуз» 12 июня. Ранее он работал в махачкалинском «Динамо».