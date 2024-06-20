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    Уокер: Мы лидируем в группе, так что попробуем извлечь из игры с Данией позитив

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    Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о матче против Дании (1:1).

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    «Сборная Дании — хорошая команда. Мы лидируем в группе, так что попробуем извлечь из этой игры позитив. Мы пропустили отличный удар из-за пределов штрафной. Иногда перед благими целями нужно снять шляпу», — приводит слова Уокера englandfootball.com.

    Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

    В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся 22 июня в 22:00 мск.

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