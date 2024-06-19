Крамарич о ничьей Хорватии: Было бы приятнее, если бы мы взяли три очка

Нападающий сборнойвысказался о ничейном результате своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(2:2).

«Я и представить себе не мог, что мы будем праздновать мой день рождения при таких разочаровывающих обстоятельствах.

Было бы намного приятнее, если бы мы взяли три очка и так продолжалось до последних секунд. Таков футбол: иногда ты забиваешь в концовке, а иногда пропускаешь», — приводит слова Крамарича пресс-служба УЕФА.

Напомним, что форвард был признан лучшим футболистом матча Хорватия — Албания. После этой встречи хорватская сборная занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе.

В следующем матче Хорватия сыграет против сборной Италии 24-го июня.