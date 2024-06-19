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    Крамарич о ничьей Хорватии: Было бы приятнее, если бы мы взяли три очка

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Албании
    Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о ничейном результате своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:2).

    Андрей Крамарич
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    Андрей Крамарич

    «Я и представить себе не мог, что мы будем праздновать мой день рождения при таких разочаровывающих обстоятельствах.

    Было бы намного приятнее, если бы мы взяли три очка и так продолжалось до последних секунд. Таков футбол: иногда ты забиваешь в концовке, а иногда пропускаешь», — приводит слова Крамарича пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что форвард был признан лучшим футболистом матча Хорватия — Албания. После этой встречи хорватская сборная занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе.

    В следующем матче Хорватия сыграет против сборной Италии 24-го июня.

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