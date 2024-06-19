Хозяйка турнира сборная Германии встретится с Венгрией в рамках второго тура группы А. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Германия

Сборная Германии впечатляюще начала свое выступление на Евро-2024, одержав уверенную победу над Шотландией со счётом 5:1. Матч прошёл на стадионе «Альянц Арене» в Мюнхене. Голами в составе немецкой сборной отличились Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан.

В преддверии Евро-2024, сборная Германии провела ряд товарищеских матчей, которые помогли команде настроиться на предстоящий турнир. В четырех матчах немцы одержали три победы, обыграв Францию (2:0), Нидерланды (2:1) и Грецию (2:1).

Сборная Германии, принимающая на своей земле Евро-2024, ставит перед собой амбициозные задачи. После горького опыта на чемпионате мира в Катаре, команда под руководством Юлиана Нагельсмана демонстрирует уверенную игру и нацелена на выход из группы с первого места. Германия, безусловно, является фаворитом предстоящего матча, но в футболе всегда есть место сюрпризам, и венгры, несомненно, постараются этим воспользоваться.

Венгрия

В первом туре Евро-2024 сборная Венгрии столкнулась с серьёзным испытанием, встретившись с командой Швейцарии. Несмотря на показательную игру в отборочных матчах, венгры не смогли добиться результата на старте турнира, уступив со счётом 1:3. Команда Марко Росси показала характер, борясь до последних минут, но Швейцария, обладая высоким классом и опытом, доминировала на поле, особенно во втором тайме.

Венгрия пробилась на Евро-2024, заняв первое место в своей квалификационной группе без единого поражения. Ключевым моментом стала ничья 2:2 с Болгарией в предпоследнем туре, которая гарантировала венграм путевку на турнир.

На групповом этапе Евро-2024 перед Венгрией стоит задача выхода из группы, что будет непросто, учитывая сильных соперников в лице Германии, Швейцарии и Шотландии. Психологическое состояние команды остается боевым, несмотря на стартовое поражение.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2022/2023. Матч в Будапеште закончился вничью (1:1), а в Лейпциге успех отпраздновали венгры (1:0).

Всего в 10-ти очных матчах на счету обеих сборных по 4 победы, еще две встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 2.88.