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    Экс-начальник «Локомотива»: Волосы встали дыбом, когда прочитал интервью Кварацхелии

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    Бывший начальник «Локомотива» Станислав Сухина признался, что его шокировал рассказ Хвичи Кварацхелии о жизни в Москве.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Кварацхелия в 2019 году выступал за «Локомотив», откуда перешел в казанский «Рубин».

    «Я не очень верю, что это слова Хвичи. Я надеюсь, что это просто приукрасил источник его слова. Не могу представить, что Хвича такое сказал.

    Кто сомневается, в каких он жил условиях, может доехать до Баковки. После реконструкции база стала еще лучше! У меня надежда, что очередное европейское издание находится в бреду и хочет напомнить, как плохо в России.

  • Кварацхелия рассказал о жизни в Москве: Это было немного страшное место
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    • Не думаю, что мальчишка из Грузии попал в ужасные условия, благодаря которым немного вырос как игрок. Он попал в команду, где были игроки уровня Чорлуки, Миранчука, Крыховяка.

    У меня волосы встали дыбом, когда я это прочитал», — приводит слова Сухины «Чемпионат».

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