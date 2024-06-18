Экс-начальник «Локомотива»: Волосы встали дыбом, когда прочитал интервью Кварацхелии

Бывший начальник «Локомотива»признался, что его шокировал рассказо жизни в Москве.

Кварацхелия в 2019 году выступал за «Локомотив», откуда перешел в казанский «Рубин».

«Я не очень верю, что это слова Хвичи. Я надеюсь, что это просто приукрасил источник его слова. Не могу представить, что Хвича такое сказал.

Кто сомневается, в каких он жил условиях, может доехать до Баковки. После реконструкции база стала еще лучше! У меня надежда, что очередное европейское издание находится в бреду и хочет напомнить, как плохо в России.

Не думаю, что мальчишка из Грузии попал в ужасные условия, благодаря которым немного вырос как игрок. Он попал в команду, где были игроки уровня Чорлуки, Миранчука, Крыховяка.

У меня волосы встали дыбом, когда я это прочитал», — приводит слова Сухины «Чемпионат».