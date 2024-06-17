Кварацхелия рассказал о жизни в Москве: Это было немного страшное место

Полузащитники сборнойподелился воспоминаниями о жизни в Москве. Игрок выступал зав 2019-м году.

«Когда я уехал в Россию, в Москву, мне было 17, я был очень молодым. И я был абсолютно один. Мои родители нервничали. Мой отец очень волновался. И мне было тяжело. У меня был стресс из-за того, что я оставил семью. Мне было одиноко. Я жил в учебном центре.

У меня не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в других местах. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное.

Я не ездил в центр Москвы. Никуда. Ночью в учебном центре не было света. Иногда я самостоятельно тренировался по ночам. Но без света. Иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте», — приводит слова Кварацхелии The Players' Tribune.

Сейчас полузащитник выступает за сборную Грузии на Евро-2024. В 1-м матче группового этапа команда сыграет против Турции завтра, 18-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.