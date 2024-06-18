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    Турция — Грузия. Прогноз и ставка (к. 3.75) на победителя Евро-2024 18 июня 2024 года

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    Хвича Кварацхелия — полузащитник сборной Грузии
    18 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Турция и Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Турция — Грузия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 18 Июня 2024 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 19:00 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Турция

    Положение сборной: Команда уверенно прошла групповой этап отбора на Евро-2024, заняв 1-е место с 17-ю очками в активе. Турция смогла опередить Хорватию и Уэльс.

    Команде предстоит встретится на групповом этапе Евро-2024 с Грузией, Португалией и Чехией.

    Турция — Грузия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Турция проиграла Польше (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте. До этого турецкая сборная сыграла вничью с Италией (0:0).

    Турция не может выиграть на протяжении 5-и последних матчей, трижды проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период сборная пропустила 10 голов при 3-х забитых.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграет: Ифран Джан Кахведжи (проблемы со здоровьем).

    Ориентировочные составы: Гюнок; Айхан, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу; Эзджан, Чалханоглу; Гюлер, Йылдыз, Актюркоглу; Йылмаз.

    Состояние команды: Турция не очень хороша в последнее время. Хоть команда и заняла 1-е место в отборе, но затем перестала выигрывать. Эта сборная спокойно может занять последнее место в своей группе Евро-2024.

    В последней очной встрече Турция обыграла Грузию со счетом 3:1 в 2012-м году. В том матче турецкая сборная обеспечила себе результат еще в 1-м тайме.

    Грузия

    Положение сборной: Для Грузии отбор на Евро-2024 получился непростым. Сборная заняла 4-е место в своей группе с 8-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей.

    Уже в полуфинале стыков Грузия обыграла Люксембург со счетом 2:0, а уже в финале в серии пенальти одолела Грецию (0:0, 4:2 по пен.).

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече грузинская сборная оказалась сильнее Черногории со счетом 3:1, поведя в счете 2:0 уже к 33-й минуте.

    В последних 5-и матчах Грузия проиграла только Испании (1:3), трижды выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период сборная забила 8 голов и 6 раз пропустила.

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    • Ориентировочный состав: Мамардашвили; Кверквелия, Кашия, Двали; Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе.

    Состояние команды: На бумаге Грузия является главным аутсайдером группы F, но эта команда вполне может удивить, ведь у нее в составе есть несколько лидеров, которые точно смогут помочь сборной.

    Голкипер Грузии Гиорги Мамардашвили является основным вратарем в испанской «Валенсии», а полузащитник Хвича Кварацхелия на данным момент один из лучших в мире на своей позиции.

    Статистика для ставок

    • Грузия выиграла 3 последних матча

    • Турция не может победить на протяжении 5-и последних поединков

    • В последних 5-и последних очных матчах Турция проигрывала Грузии только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Турции дают 1.75, а на Грузию — 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.70, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.18.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что Грузия сможет навязать борьбу Турции в предстоящем матче.

    Ставка: Ничья за 3.75.

    Прогноз: Грузия попытается удивить соперника еще в 1-м тайме, а Турция возьмет все в свои руки ближе к концу поединка.

    Ставка: Победа Турции во 2-м тайме за 2.10.

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    Турция — Грузия. 18 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Турция и Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Турция — Грузия с коэффициентом 3.75.
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