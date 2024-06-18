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    Рамос о своем будущем: Есть несколько предложений, которые могут быть интересными

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    Экс-защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился мыслями о своем будущем в летнее трансферное окно.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Хотел бы поиграть с Месси в "Интер Майами"? Я еще не обдумывал свое будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но я еще не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол — это результат, посмотрим, что получится.

    США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение», — сказал Рамос Marca.

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    • В прошедшем сезоне защитник выступал за «Севилью», где провел 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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