Рамос о своем будущем: Есть несколько предложений, которые могут быть интересными

Экс-защитникподелился мыслями о своем будущем в летнее трансферное окно.

«Хотел бы поиграть с Месси в "Интер Майами"? Я еще не обдумывал свое будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но я еще не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол — это результат, посмотрим, что получится.

США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение», — сказал Рамос Marca.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Севилью», где провел 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.