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    В «Урале» сообщили о расставании с Кулаковым

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    Защитник Денис Кулаков покинул «Урал». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

    Денис Кулаков
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    Денис Кулаков

    «Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал своё имя в историю клуба.

    Желаем удачи во всём, крепкого здоровья и позитивных событий», — сказано в заявлении пресс-службы «Урала», опубликованном в телеграм-канале.

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    • Напомним, что Кулаков присоединился к екатеринбургскому клубу в 2015-м году. В прошедшем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.

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