В «Урале» сообщили о расставании с Кулаковым

Защитникпокинул. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал своё имя в историю клуба.

Желаем удачи во всём, крепкого здоровья и позитивных событий», — сказано в заявлении пресс-службы «Урала», опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, что Кулаков присоединился к екатеринбургскому клубу в 2015-м году. В прошедшем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.