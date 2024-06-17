Тадич: Я лидер сборной Сербии и должен играть по 90 минут

Душан Тадич Фото: globallookpress.com
«Я лидер и капитан этой команды. Я говорил с тренером. Я лучший игрок в этой команде. Он должен был дать мне сыграть все 90 минут. Было бы иначе, будь я на поле с самого начала, но хорошо. Если вы хотите, чтобы Душан Тадич сыграл 30 минут — так и будет», — приводит слова Тадича Mundo Deportivo.
Главный тренер Сербии Драган Стойкович выпустил Тадича только в середине второго тайма, когда команда уступала со счетом 0:1. Во втором туре сербы сыграют со Словенией 20 июня.