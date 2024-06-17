Тадич: Я лидер сборной Сербии и должен играть по 90 минут

Капитан сборной Сербиинедоволен количеством игрового времени в матче первого тура чемпионата Европы против сборной Англии (0:1).

«Я лидер и капитан этой команды. Я говорил с тренером. Я лучший игрок в этой команде. Он должен был дать мне сыграть все 90 минут. Было бы иначе, будь я на поле с самого начала, но хорошо. Если вы хотите, чтобы Душан Тадич сыграл 30 минут — так и будет», — приводит слова Тадича Mundo Deportivo.

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Главный тренер Сербии Драган Стойкович выпустил Тадича только в середине второго тайма, когда команда уступала со счетом 0:1. Во втором туре сербы сыграют со Словенией 20 июня.