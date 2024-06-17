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    Стойкович: Сербия не заслужила поражение в матче с Англией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Сербии Евро-2024
    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение команды в матче с Англией на Евро-2024.
      
    «Это был очень хороший матч, высокое качество от двух команд. Англия — очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смелую игру, показали тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Нам удалось добиться того, чего мы хотели — контролировали мяч и заставили сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы не заслужили поражения, но мы собираемся продолжать.

    Драган Стойкович
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    Драган Стойкович

    Я, конечно, не удовлетворён результатом, но он есть, и у нас есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы собираемся сделать всё возможное в матче со Словенией — мы должны победить в этом матче», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

    В следующем матче сборная Сербии сыграет со Словенией. Матч состоится 20 июня.

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