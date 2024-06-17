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    Сёмин: Хвича должен сам решать — оставаться в «Наполи» или нет

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    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о вингере «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я не знаю ситуации. Хвича взрослый человек. Думаю, он сам разберётся, когда ему переходить или, наоборот, оставаться. Футболист должен принимать решения сам, потому что так будет правильно. Если слушать всех остальных, которые рекомендуют, ничего хорошего из этого не будет», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Напомним, ранее отец футболист заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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