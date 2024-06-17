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    Источник: «Мальорка» заинтересована в подписании Хуммельса

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    Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Мальорке». Об этом сообщает Sky Sport.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    Стало известно, что руководство испанского клуба готово предложить Хуммельсу контракт с зарплатой в 3 млн. евро за сезон. Стороны еще не вступили в переговоры.

    У Хуммельса есть недвижимость в Мальорке, куда он иногда приезжает отдыхать. К тому же, немец не ставит зарплату самым важным условием для контракта, игрок не против выступать в Испании.

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    • В прошедшем сезоне Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию», где провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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