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    Каррагер считает, что Саутгейт неправильно использует Кейна

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    Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт неверно использует нападающего Гарри Кейна.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Если Саутгейт продолжить использовать ту же систему в остальных матчах Евро-2024, "девятка" Англии пострадает. Возможно, даже очень сильно. Кейну не нужно забивать, чтобы влиять на ход игры. Он совершенно спокойно может играть ложного нападающего, центрального, атакующего полузащитника.

    Однако прямо сейчас, учитывая уровень партнёров, странно будет использовать Кейна в роли "десятки". Это может дорого стоить Англии», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Напомним, накануне состоялся матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии. Поединок завершился победой сборной Англии со счётом 1:0.

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