ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемЗавышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024?
  • 23:56
    • Сборная Германии разгромила Шотландию на старте Евро-2024
  • 22:21
    • Источник: Тикнизян станет игроком «Зенита», Сергеев и Коваленко перейдут в «Локомотив»
  • 21:52
    • Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории Евро
  • 19:36
    • Шипачев стал игроком минского «Динамо»
  • 19:15
    • Сафонов официально перешел в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Сборная Германии разгромила Шотландию на старте Евро-2024

    Германия — Шотландия: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Шотландии
    В матче-открытии Евро-2024 сборная Германии в Мюнхене разгромила команду Шотландии со счетом 5:1.

    Сборная Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии

    Авторами забитых мячей стали в составе немецкой команды отметились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поразил собственные ворота.

    Отметим, что с 44-й минуте шотландцы играли в меньшинстве из-за удаления Райана Портеуса.

    Футбол. Евро-2024. Группа A
    Германия — Шотландия 5:1
    Голы: 1:0 Флориан Вирц (10'), 2:0 Джамал Мусиала (19'), 3:0 Кай Хаверц (пенальти) (45 + 1'), 4:0 Никлас Фуллкруг (68'), 4:1 Антонио Рюдигер (автогол) (87'), 5:1 Эмре Джан (90 + 3') Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Максимилиан Миттельштадт, Роберт Андрих (Паскаль Грос, 46'), Тони Кроос (Эмре Джан, 80'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 74'), Илкай Гюндоган, Флориан Вирц (Лерой Зане, 63'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 63') Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Энтони Ралстон, Киран Тирни (Скотт Маккена, 77'), Джек Хендри, Райан Портеус, Райан Кристи (Лоуренс Шанклэнд, 82'), Джон МакГинн (Кенни Маклин, 67'), Каллум Макгрегор (Билли Гилмор, 67'), Скотт МакТоминай, Че Адамс (Грант Хэнли, 46') Предупреждения: Роберт Андрих (31'), Энтони Ралстон (48'), Жонатан Та (62') Удаление: Райан Портеус (44')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, Германия набрала первые три очка и возглавила группу А. У Шотландии нет очков и последняя строчка. Также в их группе находятся Швейцария и Венгрия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Команды сыграют вничью?
  • Венгрия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Накашима — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры