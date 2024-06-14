Германия — Шотландия: счет матча 5:1, обзор голов

В матче-открытии Евро-2024 сборная Германии в Мюнхене разгромила команду Шотландии со счетом 5:1.

Авторами забитых мячей стали в составе немецкой команды отметились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поразил собственные ворота.

Отметим, что с 44-й минуте шотландцы играли в меньшинстве из-за удаления Райана Портеуса.

Футбол. Евро-2024. Группа A Германия — Шотландия 5:1 Голы: 1:0 Флориан Вирц (10'), 2:0 Джамал Мусиала (19'), 3:0 Кай Хаверц (пенальти) (45 + 1'), 4:0 Никлас Фуллкруг (68'), 4:1 Антонио Рюдигер (автогол) (87'), 5:1 Эмре Джан (90 + 3') Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Максимилиан Миттельштадт, Роберт Андрих (Паскаль Грос, 46'), Тони Кроос (Эмре Джан, 80'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 74'), Илкай Гюндоган, Флориан Вирц (Лерой Зане, 63'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 63') Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Энтони Ралстон, Киран Тирни (Скотт Маккена, 77'), Джек Хендри, Райан Портеус, Райан Кристи (Лоуренс Шанклэнд, 82'), Джон МакГинн (Кенни Маклин, 67'), Каллум Макгрегор (Билли Гилмор, 67'), Скотт МакТоминай, Че Адамс (Грант Хэнли, 46') Предупреждения: Роберт Андрих (31'), Энтони Ралстон (48'), Жонатан Та (62') Удаление: Райан Портеус (44')

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, Германия набрала первые три очка и возглавила группу А. У Шотландии нет очков и последняя строчка. Также в их группе находятся Швейцария и Венгрия.