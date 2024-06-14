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    Президент УЕФА Чеферин обратился с речью перед стартом Евро-2024

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    Глава УЕФА Александер Чеферин перед первым матче Евро-2024 высказал напутствие всем участникам турнира и болельщикам.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Евро-2024 наконец-то наступил, и невозможно не почувствовать энтузиазм и волнение, которые вызывает такой зрелищный футбольный праздник.

    С момента своего старта в 1960 году чемпионат Европы по футболу стал одним из самых захватывающих спортивных событий планеты. Этим летом он обещает быть таким же грандиозным, как и прежде: 24 команды готовятся к напряжённой борьбе, мечтая войти в историю и завоевать столь желанный трофей.

    Ещё до того, как был дан старт, Евро-2024 вызвал невероятный интерес во всем мире. В прошлом году только за два окна продаж было сделано более 50 млн заявок на билеты и подано рекордное количество заявок от 146 тыс. волонтеров, что свидетельствует об огромном ожидании этого поистине глобального события.

    Германия, известная своим богатым футбольным наследием, может похвастаться замечательной инфраструктурой, в том числе самыми современными стадионами. Обеспечивая беспрепятственный и приятный опыт для игроков, официальных лиц и болельщиков, она обещает стать идеальной страной для проведения Евро-2024.

    Календарь и таблица Евро-2024

    УЕФА, Немецкий футбольный союз (DFB), федеральные и местные органы власти объединились, чтобы провести мероприятие в честь демократии, уважения, толерантности и прав человека.

    Мы предприняли значительные шаги по минимизации воздействия турнира на окружающую среду и создали климатический фонд для развития футбола на низовом уровне, который обещает оставить неизгладимое наследие.

    Я хочу поблагодарить всех участников, от наших спонсоров и партнёров до поставщиков, за невероятную поддержку и непоколебимую преданность нашей миссии.

    А теперь давайте наслаждаться этим волшебным футбольным летом в духе честной игры и уважения и вместе создавать незабываемые воспоминания. Давайте будем объединены футболом!» — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

    Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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