«Спартак» интересуется вратарем сборной Ирана

ФК «Спартак» Фото: globallookpress.com
Напомним, Беиранванд выступает за иранский клуб «Персеполис». Ранее он играл за бельгийский «Антверпен» и португальскую «Боавишту». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего вратаря в € 1,2 млн.
Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ московский «Спартак» заработал 50 очков.
Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лучшим игроком «Спартака» по итогам минувшего сезона был признан голкипер Александр Максименко.