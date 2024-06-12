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    «Спартак» интересуется вратарем сборной Ирана

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    Новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем хочет укрепить вратарскую позицию в команде. Одним из вариантов для красно-белых является голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд, информирует EviralNews.

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    Напомним, Беиранванд выступает за иранский клуб «Персеполис». Ранее он играл за бельгийский «Антверпен» и португальскую «Боавишту». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего вратаря в € 1,2 млн.

    Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ московский «Спартак» заработал 50 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лучшим игроком «Спартака» по итогам минувшего сезона был признан голкипер Александр Максименко.

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