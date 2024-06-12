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    Тьяго Мотта назначен на пост главного тренера «Ювентуса»

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    Руководство «Ювентуса» назначило Тьяго Мотту на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    Стало известно, что Тьяго Мотта подписал контракт с «Ювентусом» до лета 2027-го года.

    «Я очень рад получить новый опыт руководства таким большим клубом, как "Ювентус".

    Я благодарен руководству, которые доверяют моим амбициям сохранить гордость черно-белых цветов и сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба.

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    • В прошлом сезоне специалист работал главным тренером «Болоньи», с которой занял 5-е место в таблице Серии А с 68-ю очками в активе.

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