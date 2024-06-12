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    Газзаев возглавил «Родину»

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    Владимир Газзаев стал новым главным тренером «Родины».

    Владимир Газзаев
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    Владимир Газзаев

    «Новым главным тренером первой команды "Родина" стал Владимир Газзаев. Российский специалист значительную часть карьеру провёл в Казахстане в командах "Тобол" и "Актобе", где становился призером чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков.

    Также Владимир Валерьевич имеет успешный опыт в ФНЛ: он выводил владикавказскую "Аланию" в Премьер-Лигу и в финал Кубка России, представлял Россию в еврокубках», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

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