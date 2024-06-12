Газзаев возглавил «Родину»

стал новым главным тренером

«Новым главным тренером первой команды "Родина" стал Владимир Газзаев. Российский специалист значительную часть карьеру провёл в Казахстане в командах "Тобол" и "Актобе", где становился призером чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков.

Также Владимир Валерьевич имеет успешный опыт в ФНЛ: он выводил владикавказскую "Аланию" в Премьер-Лигу и в финал Кубка России, представлял Россию в еврокубках», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Газзаев заменил на этом посту испанца Франка Артигу, под руководством которого «Родина» в минувшем сезоне заняла пятое место в Первой лиге.