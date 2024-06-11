Юран: Выиграть РПЛ проще, чем сохранить команду в ней

Бывший главный тренеррассказал о планах на будущее

«Я являюсь максималистом и в жизни, и в тренерской карьере. Мне хотелось бы поработать в клубе, который будет ставить задачу выиграть чемпионат. У любого тренера, наверное, есть мечта, амбиции, цели. Я знаю, что я дойду, потому что упертый. Не сейчас, так завтра.

Когда ты хочешь этого в голове, значит должно случиться. Поверьте мне, выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в премьер-лиге», — приводит слова Юрана ТАСС.

В своей карьере Сергей Юран также работал в «Шиннике», «Химках», «Балтике» и «СКА-Хабаровске». Сейчас он является безработным.