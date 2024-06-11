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    «Урал» объявил о назначении нового главного тренера

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    «Урал» на своём официальном сайте объявил о назначении Евгения Аверьянова на пост главного тренера.

    Евгений Аверьянов
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    Евгений Аверьянов

    В тренерский штаб также войдут экс-игрок «Урала» и сборной России Олег Шатов и бывший сотрудник «Уфы» Сергей Томаров.

    «Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением! На следующей неделе новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к новому сезону», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

    Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.

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