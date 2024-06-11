«Зенит» заплатит 10 млн рублей за вратаря «Балтики»

Одним из новичковв это межсезонье станет вратарь «Балтики»

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» активирует опцию выкупа Латышонка за 10 миллионов рублей.

Источник уточняет, что санкт-петербургский клуб уже сообщил «Балтике» о намерении приобрести 25-летнего вратаря.

Transfermarkt оценивает стоимость Латышонка в 1,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 26 матчей, в которых пропустил 38 мячей.

Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику».