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    «Зенит» заплатит 10 млн рублей за вратаря «Балтики»

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    Одним из новичков «Зенита» в это межсезонье станет вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.

    Евгений Латышонок
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    Евгений Латышонок

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» активирует опцию выкупа Латышонка за 10 миллионов рублей.

    Источник уточняет, что санкт-петербургский клуб уже сообщил «Балтике» о намерении приобрести 25-летнего вратаря.

    Transfermarkt оценивает стоимость Латышонка в 1,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 26 матчей, в которых пропустил 38 мячей.

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    • Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику».

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