Дешам: Принимая решение, я думаю, как будет лучше для французской сборной, а не для меня

Главный тренер сборной Франциивысказался о своей работе наставником.

«С опытом я стал спокойнее. Я уже не такой вспыльчивый, каким мог быть в начале тренерской карьеры, после всего нескольких лет работы. Я совершенно невосприимчив ко всему, что могут говорить про нас в средствах массовой информации — по телевидению или в печатной прессе. Это даёт мне душевное спокойствие. Если на меня оказывается давление, это просто адреналин, и он появляется только потому, что мы добились успеха и победили.

Самое главное — это то, что перед нами. Появляются новые цели, игроки, которые эволюционируют, игроки, которые перестают хорошо взаимодействовать друг с другом. Есть только одна истина, которая имеет значение. Она на поле. Человеческая сторона построения хорошо сбалансированной команды очень хрупка, но интересна. Это приводит к множеству размышлений и дискуссий с моими техническими помощниками, но мне нравится работать и в одиночку, и выбирать. Принимая решение, я думаю, как будет лучше для французской сборной, а не для меня», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.