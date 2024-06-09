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    Луис Суарес включен в расширенный состав сборной Уругвая на Кубок Америки-2024

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    Стал известен расширенный состав сборной Уругвая на Кубок Америки-2024.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Состав Уругвая на Кубок Америки-2024:

    Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Атлетико Хуниор»), Франко Исраэль («Спортинг»);

    Защитники: Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Касерес («Америка»), Николас Маричаль («Динамо»), Матиас Оливера («Наполи»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Винья, Гильермо Варела (оба — «Фламенго»), Наитан Нандес («Аль-Кадисия»);

    Полузащитники: Мануэль Угарте (ПСЖ), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес Торанса («Мидтьюлланд»), Николас де ла Крус, Джорджиан де Арраскаэта (оба — «Фламенго»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»);

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    • Нападающие: Брайан Родригес Браво («Америка»), Брайан Окампо («Кадис»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Максимилиано Араухо («Толука»), Кристиан Оливера Ибарра («Лос-Анджелес»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами»).

    Напомним, что Кубок Америки-2024 стартует 20 июня и закончится 14-го июля. Сборная Уругвая на групповом этапе встретится с Панамой, Боливией и США.

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