«Ювентус» и Рабьо не могут договориться о новом контракте

Адриен Рабьо Фото: globallookpress.com
Стороны никак не могут придти к единому соглашению. 29-летний хавбек со своими агентами настаивают на зарплате € 8 млн в год, тогда как боссы «старой синьоры» готовы платить не более € 7 млн за трехлетний контракт.
Новый главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта также хочет сохранить Рабьо в составе и настаивает на заключении нового контракта.
Французский полузащитник переехал в Турин в 2019 году, всего сыграл за «Ювентус» 212 матчей, забил 24 гола, сделал 15 ассистов. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.