Тюкавин: Рад дебютному голу за сборную, всегда мечтал об этом

Нападающий сборной Россиивысказался о матче против Беларуси (4:0).

«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол.

Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали её ход. Первый тайм закончился со счётом 2:0, но у нас были моменты, чтобы забить ещё. Думаю, что всё прошло хорошо.

В центре нападения был то я, то Обляков? Это обычная схема для нас, играли в одного нападающего. При выходе из обороны Ваня мог оказаться на месте центрального нападающего, так же как и я. А схема была обычной для нас — 4-3-3. Это нормально.

Как атмосфера? Отличная! Вроде бы был полный стадион, спасибо болельщикам за эту атмосферу. Мы очень рады», — приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.

Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.