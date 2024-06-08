«Наполи» подпишет защитника «Торино»

Защитник «Торино»входит в список главных трансферных целей «Наполи».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний футболист близок к согласованию условий личного контракта с «Наполи».

При этом источник уточняет, что неаполитанский клуб пока не отправил «Торино» официальный запрос о трансфере.

Инициатором приглашения Буонджорно стал новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Transfermarkt оценивает стоимость Буонджорно в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 29 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.