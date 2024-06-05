Источник: Конте хочет видеть Лукаку в «Наполи»

Нападающийможет перейти в. Об этом сообщает Calciomercato.

Стало известно, что главный тренер неаполитанцев Антонио Конте лично заинтересован в подписании бельгийца. Наставник уже созвонился с Лукаку и в процессе разговора сказал: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».

«Наполи» может совершить обмен с «Челси», при котором неаполитанцы получат бельгийского нападающего, а в стан «синих» поедет Виктор Осимхен. Переговоры о возможной сделке продолжаются.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 47 матчей за «Рому» на правах аренды, забил 21 гол и сделал 4 голевых передачи.